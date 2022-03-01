Культура

Развитие модельных библиотек в СЗФО обсудят на форуме в Пскове

Форум «БиблиоMODEL - 2022: опыт создания и перспективы работы модельных муниципальных библиотек Северо-Западного федерального округа» пройдет 17 марта в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Главная тема мероприятия - роль социального партнерства в модернизации муниципальных библиотек региона. Первый блок вопросов будет посвящен реализации национального проекта «Культура», стратегии развития библиотек, роли модельной библиотеки в формировании единого культурного и информационного библиотечного пространства, государственной поддержке, обзору региональных программ развития библиотек.

Вторая часть обсуждения коснется дизайна библиотек, работы с издательствами, обзора новых технических средств и возможностей, а также социально-экономического партнерства, PR, SMM и обучения персонала. Кроме того, специалисты библиотечной сферы обсудят лучшие практики и особенности деятельности после модернизации учреждений. Отдельные мероприятия посвятят креативной индустрии в библиотечной отрасли и презентации проекта «Гений места».

Местом встречи экспертов в области креативного развития и сотрудников модельных библиотек станет Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова. Вторую площадку для общения в онлайн-режиме организуют на платформе Webinar.ru.

Онлайн-регистрация участников ведется на официальном портале проекта. Здесь же можно ознакомиться с программой форума и списком учреждений-участников мероприятия.

Организатором мероприятий форума выступает комитет по культуре Псковской области, Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова, а также Псковская библиотечная ассоциация. Цель форума - обзор профессиональной деятельности, обобщение опыта модельных библиотек, выявление наиболее ярких идей, творческих инициатив и проектов, укрепление межрегиональных связей между библиотеками СЗФО.