Культура

Не шалить с нечистой силой пообещали псковичи на молдавском празднике

Два псковских семейных клуба отпраздновали начало весны по-молдавски в библиотеке микрорайона Любятово 13 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковской городской библиотеки.

Фото здесь и далее: Псковская городская библиотека

Клуб семьи и добрососедства «Вместе!» при библиотеке микрорайона Овсище и «Семейный клуб для пап и мам» библиотеки микрорайона Любятово собрались в воскресенье в «БиблиоЛюбе», чтобы отметить молдавский праздник Мэрцишор.

Это мероприятие прошло в рамках Года культурного наследия народов России. С молдавскими традициями участников торжества познакомили председатель Псковской областной общественной организации «Межнациональное единство» Василий Делистоян и студент ПсковГУ Иван Коджебаш. Они также помогли псковичам изготовить молдавский символ весны - бутоньерку в виде цветков из красных и белых ниток, а также объяснили, как молдавские девушки использовали этот праздничный атрибут для украшения и с магическими целями.

А сотрудники библиотеки «БиблиоЛюб» почитали всем собравшимся молдавские сказки и растолковали значение молдавских слов «жок» (танец), «турбинка» (котомка), «перепеляк» (кол, на котором молдавские хозяйки сушили горшки).

Дети заодно узнали, как зовут главных молдавских сказочных героев и кто такие «микудицы» (чертенята), а после того, как внимательно послушали поучительные молдавские сказки, пообещали ни за что не связываться с нечистой силой, даже если очень захочется пошалить, добавили организаторы встречи.