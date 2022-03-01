Культура

Псковичей просят проголосовать за проект «Открытый диалог культур»

Псковские библиотекари просят своих читателей проголосовать за их международный проект «Открытый диалог культур», который принимает участие в конкурсе «Премия Рудомино». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской городской библиотеке.

В прошлом году на областном конкурсе «Талантливые и перспективные» псковские библиотекари получили за этот проект гран-при.

«Все началось с того, что специалисты учреждения вместе с великолукскими и белорусскими библиотеками наводили "Книжные мосты дружбы" к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. А когда грянула пандемия коронавируса, придумали знакомить друг друга с культурной жизнью своих регионов по интернету и даже устраивать онлайн-концерты. Белорусские СМИ после этого запестрели заголовками: "Это было круто!", "Душевная встреча", "Бесплатно"», – рассказали в библиотеке.

Это вылилось в совместный проект псковской библиотеки «Родник» имени С. А. Золотцева и Борисовской центральной районной библиотеки имени И. Х. Колодеева (Белоруссия) для продолжения культурного обмена между приграничными регионами. В рамках этого проекта псковичи теперь не реже, чем раз в квартал встречаются с белорусами в скайпе и знакомят друг друга с новостями культурной жизни, с достопримечательностями своих регионов, творческими коллективами и авторами, а также с новинками региональной литературы, в том числе краеведческой.

Посмотреть, как проходят псковско-белорусские телемосты, можно на YouTube-канале «Библиотека иностранной литературы».

В результате проект псковичей и белорусов «Открытый диалог культур» вошел в шорт-лист «Премии Рудомино» Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М. И. Рудомино (выбор профессионалов), был недавно презентован в «Библиотечном диалоге стран СНГ и приграничных регионов» как одна из лучших практик международного культурного взаимодействия.

Авторы проекта теперь претендуют на звание лауреата в номинации «Лучший международный библиотечный проект», «Специальный приз от Библиотеки иностранной литературы» и «Выбор профессионального сообщества».

Проголосовать за проект псковских библиотекарей можно до 21 марта.