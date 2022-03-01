Культура

Выставку о связи Крыма с псковичами организовали архивисты

День присоединения Крыма к России отмечается сегодня, 18 марта. К этой дате государственный архив Псковской области подготовил выставку подлинных архивных документов «Общая история: Крым и Псковская губерния». Об этом сообщается в аккаунте архива в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: государственный архив Псковской области / «ВКонтакте»

В состав экспозиции вошли документы об известных людях Псковского края, жизнь которых связана с историей Крыма и Черноморского флота. Среди них Ф. А. Клокачев – первый командир Черноморского флота, А. М. Дондуков-Корсаков – участник Крымской войны, А. М. Бороздин – таврический гражданский губернатор, М. И. Кутузов – генерал-губернатор Крыма.

Отношение Псковской духовной консистории Островскому духовному правлению об объявлении монаршей благодарности духовенству за сбор пожертвований в пользу семей моряков Севастополя. 5 марта 1856 года

Среди материалов и те, что рассказывают о формировании ополчения в Псковской губернии в годы Крымской войны (1853–1856), об участии жителей Псковской губернии в сборе средств на строительство храма святого князя Владимира на месте древнего Херсонеса, сборе пожертвований на сооружение в Севастополе храма святого Николая – памятника павшим воинам, защищавшим Севастополь во время Крымской войны.

Первыми гостями выставки стали студенты исторического факультета ПсковГУ и учащиеся Псковского политехнического колледжа.

Открылась выставка 18 марта в здании Государственного архива Псковской области по адресу: город Пскова, улица Петрова, 1. Экскурсии проводятся 18 марта с 10.00 до 15.00 и с 21 по 25 марта с 9.00 до 17.00. В архиве добавили, что для посещения выставки необходима предварительная запись. Обратиться можно по телефону: 8(8112)53-56-86 (начальник отдела информации публикации и научного использования документов ГКУ ПО «ГАПО» Екатерина Перепелкина).

Именно 5 марта в 2014 году в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве главами России и Республики Крым был подписан межгосударственный договор. Ему предшествовал референдум, который прошел 16 марта того же года.