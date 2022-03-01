Культура

Проявить творческие способности на конкурсе искусств приглашают псковичей

Конкурсе искусств «Центр талантов. На ветрах истории и современности - 2022» пройдет в псковском Доме офицеров с 8 по 10 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото: Дом офицеров

На участие в нем уже подали заявки более 500 человек из 11 муниципалитетов региона.

Конкурс проводится в рамках регионального проекта «Фестиваль искусств "Центр талантов. На ветрах истории и современности" - 2022», посвященного году нематериального культурного наследия России. Его проводит автономная некоммерческая организация «Центр талантов» при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

Основными партнерами в реализации творческого проекта выступают: комитет по культуре Псковской области, областной центр народного творчества и Дом офицеров. Кроме того, конкурс поддерживают организации национальных диаспор: Псковская региональная культурно-просветительская общественная организация «Сакта», региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз армян России», Псковская областная организация общероссийской общественной организации «Российский Союз молодежи».

Конкурс проводят в целях поддержки людей, проявивших выдающиеся способности. Он направлен на выявление и развитие интеллектуальных и творческих способностей, на формирование патриотического сознания молодежи, активной гражданской позиции в творческой молодежной среде.

Отмечается, что из самых талантливых и интересных номеров, представленных в конкурсной программе в апреле, сформируют программу гала-концерта «Многонациональное разноцветье» – центрального мероприятия фестиваля. Гала-концерт состоится 10 сентября в Зеленом театре.

Отбор претендентов мероприятия будет осуществлять высокопрофессиональное жюри конкурса. Возглавляет жюри заслуженный работник культуры РФ, балетмейстер-постановщик государственного ансамбля «Русский север» государственного ансамбля Чувашии, культурной программы XXII Олимпийских игр, эксперт-хореограф департамента культуры Москвы Виктор Шершнев.

Заявки на конкурс искусств принимаются до 1 апреля. Желающие могут продемонстрировать творческие способности и приобщиться к актуальной теме сохранения культурной идентичности на Псковской земле.

Дополнительную информацию о конкурсе можно найти на сайте.