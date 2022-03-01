Культура

Концерт «сверх обещанного» подарят жителям и гостям Пушкиногорья музыканты из Петербурга

Дополнительный, сверх заранее заявленных в афише к столетию «Пушкинского уголка» на Псковщине, концерт дадут музыканты из Санкт-Петербургского государственного института культуры в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, вниманию меломанов будет представлена камерная программа, подготовленная солистами СПбГИК. В нее включили как старинные русские романсы (Александр Дюбюк, Александр Варламов, проч.), так и вокальные миниатюры русских и советских композиторов (Георгий Свиридов, Евгений Крылатов, др.).

Концерт камерной музыки проведут завтра, 19 марта, в музее-усадьбе «Тригорское». Начнут его в 15.00.

Напомним, что сегодня хористы и исполнители-инструменталисты из петербургского вуза дали два больших концерта в музее: в Георгиевском храме на городище Воронич и в Научно-культурном центре «Михайловского». Оба этих выступления были очень тепло приняты слушателями — жителями и гостями Святогорья.