Культура

Проект об искусстве эпохи Просвещения представят псковичам

Культурно-просветительский творческий проект «От Петровской ассамблеи до торжества Екатерины Великой», посвященный культуре и искусству эпохи Просвещения, будет представлен 22 марта в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учебном заведении.

Как рассказала руководитель проекта, автор сценария и ведущая – член союза композиторов России Лариса Никитина, проект призван познакомить публику с богатой палитрой музыкальных жанров: от простейших песенных жанров канта и российской песни до крупных оперных полотен, от танцевальной музыки петровских ассамблей до классических инструментальных жанров сонаты и концерта.

Проект предполагает обращение к смежным видам искусства: мультимедийную презентацию архитектуры и живописи эпохи Просвещения, включение хореографических и театральных элементов.

В реализации проекта примут участие академический хор колледжа искусств (руководитель – Инна Суровицкая, хормейстер - Валерия Пименова), вокальный ансамбль «Ars longa» студентов специальности «Теория музыки», студенты специальности «Хореографическое творчество» (руководитель - Алёна Тагирова). Инструментальные сочинения этой эпохи прозвучат в исполнении студентов специальности «Духовые и ударные инструменты» и «Инструменты народного оркестра».

«Привлечение в качестве участников проекта студентов различных специальностей колледжа дает возможность учащимся на практике приобщиться к искусству XVIII века, способствует развитию интереса к этому периоду российской истории т культуры», - отметила Лариса Никитина.

Мероприятие начнется в 15.00. Адрес концертного зала музыкального отделения колледжа: улица Воеводы Шуйского, 2.