Культура

Турпотенциал «Михайловского» представили сразу на двух международных выставках

Сразу на двух представительных показах в Москве презентовали Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото: Псковская зона на MITT-2022. Музей-заповедник «Михайловское»

Музей представили его деловые и информационные партнеры – Государственный комитет по туризму Псковской области, информационно-туристический центр Псковской области, Псковский областной совет профессиональных союзов.

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, различного плана информацию о пушкинских местах получили посетители псковского стенда на Международной туристической выставке «Интермаркет-2022», которая проходила в ЦВК «Экспоцентр», и выставки MITT (Moscow International Travel & Tourism), развернутой в нынешнем году на территории центра «Крокус Экспо».

Вторую за три дня работы посетили 10 446 специалистов туриндустрии из 51 страны и 80 регионов России, а посетительская плотность мероприятия по сравнению с 2019-м годом выросла в три раза.

Выставочные стенды Псковской области пользовались особой популярностью. Привлекали гостей и костюмированная фотозона, и обилие информационных видеоматериалов, и разнообразная промо-продукция. Визитной карточкой «Михайловского» стали мастер-класс, где все желающие могли научиться писать настоящим гусиным пером – как во времена Пушкина, – а также подарочные открытки с репродукцией фондовых работ известного театрального художника Игоря Шаймарданова, рассказали в музее.

«Музей чрезвычайно признателен своим коллегам за возможность так широко представить свой потенциал российским и зарубежным туроператорам, бизнес-сообществу, потенциальным туристам, за новые деловые и дружеские контакты, открывающие новые перспективы для сотрудничества», – подчеркнули в Пушкинском заповеднике.