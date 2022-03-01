Культура

В Госдуме предложили заменить западные фильмы в российском прокате на китайские

Первая замглавы комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко предложила заменить западные фильмы в российском прокате на китайские, индийские, казахские и узбекские киноленты, соответствующее предложение депутат планирует обсудить с Минкультуры.

«Я была в Китае, видела замечательные исторические, костюмные картины. Тоже не идут (в России - ред.), и очень жаль - по стилистике, по настроению они очень понятны и доступны будут нашему зрителю. Тут надо договориться о закупке таких фильмов, тем более, что они вообще никогда не шли», - приводит слова Драпеко РИА Новости.

Она отметила, что сейчас можно поддержать отечественный кинорынок картинами тех стран, которые не были широко представлены в российском прокате — индийское кино, ленты, выпускаемые в странах СНГ.

«Я считаю, что это возможность для отечественного кинематографа, прежде всего. У нас есть хорошие фильмы, нам есть что смотреть. Ну и посмотреть на фильмы тех стран, которые до сих пор в прокате было мало представлены. Это и индийское, и китайское, и южнокорейское кино. Ну и, конечно, кино наших соседей - стран СНГ. Есть очень интересные фильмы из Казахстана, Узбекистана, они совершенно достойны, чтобы их показывать», - добавила Драпеко.

Депутат отметила, что планирует обсудить соответствующее предложение с представителями Минкультуры в рамках работы комитета Госдумы, чтобы ведомство далее смогло проработать инициативу по своей линии.

«Это наше предложение, но это они (Минкультуры - ред.) регулируют. У них есть департамент, они проводят мероприятия. У нас существует кинорынок», - констатировала она.

Ранее американская компания Warner Bros. приостановила выход фильма «Бэтмен» в российских кинотеатрах на фоне ситуации на Украине. Премьера супергеройского боевика должна была состояться 3 марта. Также решения о приостановке поставки фильмов в российские кинотеатры приняли компании Sony, Walt Disney Company и Paramount.