Культура

Лучших чтецов Псковской области выберут 24 марта

Региональный этап конкурса юных чтецов «Живая классика» пройдет в Псковской областной универсальной научной библиотеке 24 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном доме детства и юношества «Радуга».

Фото: Дом детства и юношества «Радуга»

«Приглашаем знатоков русской и зарубежной литературы, ценителей изящной словесности, глубоких, эмоциональных и ярких художественных текстов принять участие в мероприятии в качестве благодарных слушателей и группы поддержки», – обратились к псковичам организаторы.

Заявки на участие подали более ста учащихся из районов области. Конкурсантам предстоит за 3-4 минуты продекламировать выбранные отрывки авторов XVIII-XXI веков и продемонстрировать понимание текста, собственное отношение к переживаниям автора, героя, а также артистизм и владение приемами актерского мастерства.

Конкурс «Живая классика», призванный повысить интерес детей и юношества к чтению, с годами не утрачивает популярности. Он состоит из нескольких этапов: подготовительный, классный тур, школьный тур, районный или муниципальный, региональный туры и всероссийский финал в международном детском центре «Артек».

«Многочисленные и малозаметные для непосвященных ступени восхождения к мастерству художественного чтения способствуют широкому участию детей и юношества в конкурсах "Живая классика"», – уверены в учреждении.

Выступление конкурсантов оценит жюри из числа приглашенных специалистов, педагогов, писателей, библиотекарей, общественных деятелей.

«Остается пожелать конкурсантам отличного настроения, веры в собственные силы и магию классики, что непременно принесет удачу», – отметили организаторы.

Мероприятие состоится в 11:00 по адресу: улица Профсоюзная, 2.