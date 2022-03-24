Работников культуры чествовали сегодня в Пскове

Торжественное награждение работников культуры состоялось в Детской музыкальной школе №1 имена Н. А. Римского-Корсакова в Пскове. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, мероприятие состоялось в преддверии профессионального праздника.
Почетные грамоты вручили сотрудникам детских музыкальных школ города, деятелям концертных организаций, руководителям творческих коллективов, сотрудникам областного комитета по культуре и работникам библиотек.
Завершилось мероприятие вручением удостоверений обладателям почетного звания «Душа земли Псковской». Солистке заслуженного коллектива народного творчества ансамбля «Сказ» Светлане Дмитриевой удостоверение вручила Вера Алексеева. Преподавателя Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Инну Суровицкую наградил почетный гражданин города Пскова, заслуженный работник культуры РФ Николай Мишуков. Исполняющая обязанности директора Псковского областного центра народного творчества Наталья Белова вручила удостоверение руководителю коллектива «Псковский цирк» Ирине Михайловой. Художнику-керамисту Галине Драчевой награду передал директор завода «Псковский гончар» Вадим Боровко.
Почетное звание также присвоено руководителю образцового художественного коллектива танцевальной студии «Вектор» Великолукского дома культуры Ленинского комсомола Виктору Путятину.