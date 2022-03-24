Культура

Работников культуры чествовали сегодня в Пскове

Торжественное награждение работников культуры состоялось в Детской музыкальной школе №1 имена Н. А. Римского-Корсакова в Пскове. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, мероприятие состоялось в преддверии профессионального праздника.

«Всех, кто причастен к Дню работника культуры, хочу от имени псковичей поблагодарить за ваш труд, за надежду на завтрашний день, за то, что воспитываете наших детей, открываете в них что-то новое, за возможность гордиться нашим городом», – сказала глава Пскова Елена Полонская.

Почетные грамоты вручили сотрудникам детских музыкальных школ города, деятелям концертных организаций, руководителям творческих коллективов, сотрудникам областного комитета по культуре и работникам библиотек.

«Работники культуры всегда были на передовой, в трудную минуту всегда готовы вас поддержать, Важно, чтобы вы могли делиться своим творчеством. Благодарю за работу, которую вы выполняете. Желаю вам креативить и создавать новые проекты на благо нашего города», – отметил глава администрации Пскова Борис Елкин.

«Сейчас, как никогда, нужно и важно дарить людям искусство, вызывать добрые эмоции. Если у артиста от его бешеной энергетики летят пуговицы, то представляете, на что он может сподвигнуть зрителя. А если у зрителей к середине мероприятия ладони болят от аплодисментов, то все, что тут происходит, – не случайно. Искусство в Пскове есть, и вы наглядное тому доказательство», – обратилась к собравшимся первый заместитель председателя комитета по культуре Вера Алексеева.

Завершилось мероприятие вручением удостоверений обладателям почетного звания «Душа земли Псковской». Солистке заслуженного коллектива народного творчества ансамбля «Сказ» Светлане Дмитриевой удостоверение вручила Вера Алексеева. Преподавателя Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Инну Суровицкую наградил почетный гражданин города Пскова, заслуженный работник культуры РФ Николай Мишуков. Исполняющая обязанности директора Псковского областного центра народного творчества Наталья Белова вручила удостоверение руководителю коллектива «Псковский цирк» Ирине Михайловой. Художнику-керамисту Галине Драчевой награду передал директор завода «Псковский гончар» Вадим Боровко.

Почетное звание также присвоено руководителю образцового художественного коллектива танцевальной студии «Вектор» Великолукского дома культуры Ленинского комсомола Виктору Путятину.

Также гостей на приеме творчески поздравили воспитанники музыкальных школ города.