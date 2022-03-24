Культура

День работника культуры отмечают в России 25 марта

День работника культуры ежегодно отмечают в России 25 марта. Этот профессиональный праздник деятелей культуры и искусства, людей творческих профессий, а также хранителей и популяризаторов культурного наследия установлен указом президента РФ №1111 от 27 августа 2007 года.

Как сообщает calend.ru, о необходимости учреждения такого профессионального праздника весной 2007 года говорил Александр Соколов, занимавший тогда пост министра культуры РФ. Он пояснил, что мартовская дата была выбрана в связи с тем, что многие регионы отмечают собственный день работника культуры, также министр обратил внимание, что дату федерального Дня работника культуры необходимо «развести с другими профессиональными праздниками».

Культура России складывалась на протяжении многих веков. Объединив в себе уникальные традиции и достижения многих народов, сегодня она является общенациональным достоянием. В РФ уже установлены некоторые профессиональные праздники, связанные с культурой и искусством — День музеев, День российской печати, День российского кино, Общероссийский день библиотек и другие.

Сегодня профессиональный праздник отмечают хранители и создатели культуры — сотрудники музеев и библиотек, деятели театров, концертных организаций, творческих коллективов и танцевальных студий, специалисты домов культуры, городских и деревенских клубов, коллективы художественной самодеятельности. К своему празднику они традиционно организуют множество культурных мероприятий.

В канун Дня работника культуры в московском Кремле проходит ежегодная церемония вручения премий президента молодым деятелям культуры и премий президента в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества.

Накануне праздника в Детской музыкальной школе №1 имени Н. А. Римского-Корсакова в Пскове состоялось торжественное награждение работников культуры.