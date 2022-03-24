Культура

Разработаны документы по сохранению объектов Псково-Печерского монастыря

Завершена разработка научно-проектной документации по сохранению ряда объектов культурного значения федерального значения, входящих в Ансамбль Псково-Печерского монастыря. Речь идет о церкви Николы Вратаря и башне Никольской. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области со ссылкой на региональный комитет по охране объектов культурного наследия.

Научно-проектная документация согласована областным комитетом. Проектом реставрации предполагается выполнить реставрационный ремонт фундаментов, стен из известняковой плиты, отделочных слоев, полов, кровли с устройством водосточной системы. Кроме того, планируется осуществить замену систем электроснабжения и электроосвещения, устройство систем отопления, водоснабжения и водоотведения.

Смотрите также Трапезную планируют сделать в звоннице Псково-Печерского монастыря

В администрации напомнили, что в прошлом году в Псковской области проводились работы по сохранению, реставрации, ремонту, приспособлению для современного использования на 44 памятниках истории. Более чем по 50 объектам велась разработка научно-проектной документации.

Масштабную деятельность на территории региона развернула АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)». В настоящее время в зоне ответственности организации более 50 объектов, из которых 47 памятников истории и культуры. На некоторых объектах ремонтно-реставрационные работы уже проведены. Так, завершен первый этап берегоукрепления Снетогорского монастыря, который включал в себя первоочередные противоаварийные работы по усилению основания скального участка береговой полосы у Южной башни. Отреставрирован памятник на могиле Пушкина в Святогорском монастыре, проведены работы в псковском храме Святого князя Александра Невского. Первоочередные противоаварийные работы завершены и в графском доме усадьбы Строганова, которая находится в Порховском районе.