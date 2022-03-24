Александр Котов: Вклад псковичей в развитие российской культуры невозможно переоценить

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени регионального парламента и от себя лично поздравил работников культуры Псковской области с профессиональным праздником. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.
Александр Котов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
Александр Котов подчеркнул, что вклад псковичей в развитие российской культуры невозможно переоценить. «Созданное предками культурное богатство сохраняют и преумножают современные последователи: работники театров и музеев, художники, литераторы, музыканты, сотрудники культурно-просветительских учреждений», — продолжил спикер регионального парламента.
«Творческим трудом и искренней увлеченностью делом вы расширяете горизонты за рамки обыденности, дарите радость познания, делаете мир ярче и интереснее», — сказал он.
Александр Котов пожелал работникам культуры благополучия, здоровья, творческих удач и успешной реализации идей и замыслов.