Культура

Поделиться воспоминаниями о Валентине Курбатове приглашают псковичей

Псковская областная универсальная научная библиотека приглашает всех, кому небезразлична память о писателе, критике, поэте Валентине Курбатове, поделиться воспоминаниями о нем: о встречах, беседах, о совместной работе и поездках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе библиотеки.

Личность Валентина Курбатова объединяет многих представителей культурного сообщества из Сибири, Москвы, Петербурга, Псковской земли и не только. Сохранение воспоминаний о нем – это разговор и о писателе, и о современной литературной критике, и о российской культурной жизни, подчеркнули в библиотеке.

Отмечается, что Валентин Курбатов многое сделал для русской литературы, книгоиздания, сохранения лучших культурных традиций. Кроме того, он был другом, коллегой, наставником для многих деятелей искусства и общественной жизни России.

Всех, кто готов поделиться воспоминаниями о писателе, фото- и видеоархивами, другими материалами, просят связаться с руководителем кабинета Курбатова в областной библиотеке Марией Ивановой по электронной почте: kabinetkurbatova@pskovlib.ru.

После подготовки материалов состоится их публикация на портале «Кабинет Курбатова».

В библиотеке добавили, что материалы о писателе поступают в кабинет постоянно. Они пополняют как экспозицию библиотечного пространства, так и раздел «Архив» и фотогалерею портала «Кабинет Курбатова».