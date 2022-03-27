Культура

Артистам установят минимальный размер оплаты труда при простое

Творческим работникам установят гарантированный минимум оплаты труда за то время, когда они не задействованы в спектаклях или репетициях. Его будут рассчитывать исходя из должностного оклада и надбавок, но он точно не будет меньше МРОТа по региону. Такой проект закона предложил Минтруд и одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Речь идет об артистах, музыкантах, танцорах, представителях других творческих профессий. В Госдуму законопроект внесут после рассмотрения на заседании кабмина.

Согласно Трудовому кодексу, если они в течение какого-либо времени не участвуют в создании или исполнении произведений, это время оплачивается в размере и порядке, которые устанавливаются трудовым договором, пояснил член правительственной комиссии, председатель правления ассоциации юристов России Владимир Груздев.

«При этом законом не предусматриваются какие-то минимальные стандарты оплаты. К тому же норма не сформулирована жестко, и потому на практике часто трактуется как право, а не обязанность администрации выплачивать в таких случаях зарплату творческому работнику», — цитирует эксперта газета «Известия».

По его словам, нередко артистам занижают выплаты за период, когда они не заняты в спектаклях или репетициях. Особенно остро проблема проявилась во время пандемии, когда отменялось много развлекательных мероприятий. В результате некоторые работники творческих профессий либо оставались совсем без зарплаты, либо получали выплаты ниже оклада.

Сейчас проблема снова обретает актуальность из-за ограничения авиасообщения и, как следствие, отмены гастролей, добавил Владимир Груздев.

Если инициативу одобрит парламент, закон вступит в силу 1 сентября 2022 года, говорится в материалах, подготовленных к заседанию правительственной комиссии.