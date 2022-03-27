Культура

На литературный квест по городу приглашают псковичей

Псковский городской молодежный центр приглашает всех желающих старше 16 лет принять участие в квест-игре по городскому ориентированию «Лики города». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре.

Изображение: Псковский городской молодежный центр

Темой мероприятия станет изучение «Пскова литературного». Квест начнется у Троицкого собора 3 апреля в 15.00.

Для того, чтобы принять участие в мероприятии, необходимо написать в сообщения группы духовно-нравственного направления следующую информацию: ФИО, возраст и количество человек в команде (от 1 и более). По итогам квеста лучшая команда получит сладкий приз от организаторов.