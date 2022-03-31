Культура

Онлайн-лекцию из «Михайловского» посвятили первой хранительнице пушкинского музея

Ульяновске, в Литературном музее «Дом Языковых», на базе активно работающего виртуального представительства Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское», состоялась первая из запланированных на текущий год публичная online-лекция из Пушкиногорья.

Фото: литературный музей «Дом Языковых»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском заповеднике, лекция называлась «Первый пушкинский музей в Михайловском по воспоминаниям В. В. Тимофеевой (Починковской) в ее записках “Шесть лет в Михайловском” (1911-1918)». Подготовила и прочла ее заместитель директора Пушкинского заповедника по музейной, научной и экскурсионной работе Людмила Тихонова.

Лектор обратила внимание своих слушателей на то, что история музея, который сегодня называется «Михайловское», началась 123 года назад, еще в 1899 году, когда родовое имение Пушкиных было выкуплено в государственную собственность. Позднее, в 1911 году, в усадьбе сельца Михайловского был открыт пушкинский музей - первый государственный литературный музей-усадьба в мемориальном пространстве.

Первым хранителем и экскурсоводом в нем стала одна из насельниц михайловской колонии для престарелых литераторов, писательница В. В. Тимофеева (Починковская). «Из всего многообразия ее литературного наследия музейщиков "Михайловского", безусловно, прежде всего, интересуют записки, посвященные истории псковских пушкинских мест в 1911-1917 годов», - признала Людмила Тихонова и уточнила, что в основу автобиографического очерка Починковской «Шесть лет в Михайловском» лег дневник, который писательница вела в то время.

«В ходе лекции Людмила Павловна уделила особое внимание не только воспоминаниям В. В. Тимофеевой (Починковской) - документу эпохи, правдиво рассказывающему о Михайловском в сложные военные и революционные годы. Говорила она и о личности писательницы, которая вела просветительную работу среди крестьян, объясняла местным жителям значение этого пушкинского уголка для России», - подчеркнули в музее.

В «Михайловском» напомнили, что лекторий в рамках деятельности виртуального представительства Пушкинского заповедника в филиале музея имени И. А. Гончарова был открыт еще в 2019 году и с тех пор получает самые благоприятные отклики у целевой аудитории. Ульяновцы уже побывали на разных лекциях, среди которых: «Дуэль как поединок чести. Дуэли Пушкина», «История Святогорского монастыря после Пушкина (вторая половина XIX - начало XXI века)», «Письма и записки в романе А. С. Пушкина "Дубровский"», «У них на масленице жирной водились русские блины» (о культуре застолья у дворян в XIX столетии)» и другое.

Традиционно вход на эти лекции свободный.