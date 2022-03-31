Культура

Услышать «эхо строк Пушкина» в картинах псковского живописца предлагает «Михайловское»

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» сегодня, 31 марта, открыл новую виртуальную выставку, рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении. В официальном сообществе Пушкинского заповедника в социальной сети «ВКонтакте», под традиционной рубрикой «Художник и музей», любители изобразительного искусства могут найти репродукции работ псковского художника, руководителя Псковского регионального отделения СХ РФ Виктора Лысюка. «Это те картины, которые сегодня хранятся в музейных фондах», — подчеркнули в заповеднике.

Виктор Лысюк (старший). Михайловское (1986). Из фондов музея-заповедника.

В музее также напомнили, что уроженец Одесской области, выпускник знаменитой петербургской «Репинки», Виктор Лысюк живет и работает в Пскове с 1986 года. Первая персональная выставка Виктора Лысюка состоялась в «Михайловском» еще в 1988-м. Открывая ее, С.С. Гейченко, в то время возглавлявший музей, заметил, что в картинах молодого художника «…звучит эхо Пушкина — его стихов и строф деревенских глав “Евгения Онегина”…». И добавил, что зритель перед полотном не может не почувствовать вдохновенность мастера. Сейчас работы псковского художника хранятся во многих государственных и частных собраниях в России, а также в Англии, в Германии, в Италии, в Китае, в США, во Франции.

Виктор Лысюк (старший). В старом парке (1984). Из фондов музея-заповедника.

Напомним, что в этом марте, в рамках празднования юбилея музея — столетия послереволюционного возрождения Пушкинского заповедника — Виктор Лысюк открывал в «Михайловском» выставку «…Прекрасен наш союз!». Она была подготовлена музейщиками совместно с региональным отделением Союза художников России. Одним из центральных экспонатов этой выставки стало масштабное полотно Виктора Лысюка «Псковский кремль» (2007).

Добавим также, что в рамках интернет-проекта «Художник и музей», стартовавшего еще в начале 2020 года, музей-заповедник «Михайловское» регулярно знакомит своих виртуальных посетителей с творчеством живописцев и графиков, в разные годы запечатлевших Пушкиногорье. Это художники, принадлежащие к разным поколениям, работающие в разных манерах, техниках и жанрах, живущие в столицах и в провинции.