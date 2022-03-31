Культура

Актер Виталий Гогунский выступит на концерте в Пскове

Российский актер, композитор, певец Виталий Гогунский и музыкант-балалаечник Евгений Серебряный исполнят авторские песни на концерте в Пскове, который состоится 4 апреля в сквере 60-летия Октября (на пересечении Рижского проспекта, улиц Максима Горького и Конной). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Мероприятие, которое начнется в 18.00, - акция в поддержку Вооруженных сил России, выполняющих специальную операцию на территории Украины. Также запланировано выступление творческих коллективов Псковской области с музыкальными композициями.

Организатор акции — региональное отделение Российского союза молодежи.