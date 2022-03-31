Культура

«Квартирник»: О юбилее «Сказа», «Душе России», «культуре отмены» и музыке в период пандемии. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Квартирник», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 1 апреля. На этот раз его гостями стали руководитель заслуженного коллектива народного творчества России ансамбля «Сказ» имени В. Румянцева Константин Абабков и солистка ансамбля Мария Абабкова.

Ведущий Дмитрий Иванов поговорил с ними о предстоящем 45-летнем юбилее коллектива и о положении дел в российской культуре на фоне последних геополитических событий. Должны ли деятели культуры участвовать в политической жизни государства? Каково это — носить звания «Душа России» и «Душа земли Псковской»? Есть ли в нашей культуре свой русский балалаечный Страдивари? Страдает ли молодое поколение от того, что западные киностудии лишили нас возможности смотреть громкие премьеры зарубежных фильмов? Помимо обсуждения этих и других тем в студии звучала живая музыка!