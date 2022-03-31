Культура

Печорский этнографический ансамбль выступит в Чувашии

Этнографический ансамбль «Птенцы» Печорской лингвистической гимназии примет участие во Всероссийской детской фольклориаде в Чувашии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном центре народного творчества.

Фото: Псковский областной центр народного творчества

Всероссийская детская Фольклориада пройдет с 23 по 27 июня в Чебоксарах. Это уникальный творческий проект, который проводится в Год культурного наследия народов России и осуществляется в рамках национального проекта «Культура». Ожидается, что в нем примут участие 1200 человек. Участники ансамбля «Птенцы» являются представителями малого народа сето.

В программе фольлориады: костюмированное праздничное шествие участников, выездные концерты, мастер-классы для участников коллективов, выставка декоративно-прикладного искусства и гала-концерт.