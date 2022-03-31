Культура

Карельская биеннале изобразительного искусства пройдет в Пскове

Карельская биеннале изобразительного искусства пройдет в Пскове и Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы выставки.

Фото здесь и далее: «Карельская биеннале изобразительного искусства» в соцсети «ВКонтакте»

«Первая карельская биеннале изобразительного искусства достигла финальной площадки - Псковской области, где выставка откроется сразу в двух местах!» - говорится в сообщении.

Картины карельских, санкт-петербургских и псковских художников, посвященные космической тематике, можно будет увидеть в Доме культуры в деревне Родина Псковского района и в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова в Пскове.

Сегодня, 2 апреля, начался монтаж выставки в Доме культуры в деревне Родина. Открыть ее планируют 4 апреля.