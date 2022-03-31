Культура

Выставка памяти Всеволода Смирнова открылась в звоннице псковской церкви

Выставка «Кованый венец Всеволода Смирнова» открылась в звоннице церкви Успения с Пароменья в Пскове сегодня, 2 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Выступая на открытии выставки, генеральный директор Псково-Изборского объединенного музея-заповедника Светлана Мельникова подчеркнула, что Псков хранит большое наследие художника как в живописи, так и в архитектуре. «Каждый храм, к которому он при касался, имел исключительное значение. Поздравляю вас с тем, что вы - сограждане такого удивительного человека!» - сказала она.

Директор государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Юрий Мудров отметил, что ему приятно находиться на этой выставке. «Он сам был артефактом и удивительным явлением. Многие были свидетелями его встреч с друзьями, которые составляют историю русского искусства. Ахмадулина, Осовский, Алимов - здесь были все!» - сказал Юрий Мудров и подчеркнул, что «такого расцвета архитектурной реставрации», как во время Всеволода Смирнова, в России не было.

Кроме того, во время открытия выставки прозвучало предложение для псковского музея исследовать деревню Малы Печорского района, в которой неоднократно бывали многие именитые художники. Также псковичи выступили с идеей создать памятник или отдельный музей, посвященный псковским реставраторам и архитекторам.

Напомним, сегодня, 2 апреля исполнилось 100 лет со дня рождения Всеволода Смирнова. Он жил и работал в Пскове с 1955 года.

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Здесь Всеволод Смирнов руководил реставрацией Покровского комплекса, церкви Ильи Пророка в Выбутах, под его руководством осуществлялись работы в ансамбле Кремля, в Псково-Печерском монастыре, доме Осиповых-Вульф в Тригорском. Он стал автором таких монументальных памятников, как могила Неизвестного солдата в Пскове и щит в Псковском кремле.