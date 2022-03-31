Культура

Новый образовательный проект для школьников стартовал в Пскове

В Псковском музее стартовал новый образовательный проект для школьников «Хранитель башен, ревнитель с нежною душой» к 100-летию со дня рождения архитектора-реставратора, художника, кузнеца Всеволода Смирнова. Об этом сообщается в группе музейного образовательного центра Псковского музея-заповедника в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Мешок историй»

1 апреля на музейный урок «Башня славная в дни оны…» в Покровский угол пришли учащиеся школы №11 города Пскова. Сотрудники музея Михаил Кузьмин и Жанна Аракчеева провели экскурсию-урок, на которой школьники узнали о военных страницах в истории башни и об этапах реставрации объектов Покровки под руководством Всеволода Смирнова. Еще дети познакомились с его биографией и увидели исторические фотографии Покровской башни в момент реставрационных работ, которые были представлены на небольшой выставке.

«Но главным удивлением и подарком для ребят стало посещение Покровской башни, внутри которой почти никто из них не бывал. Войдя, дети сразу достали телефоны для фотографирования: через бойницы вся башня была залита солнечным светом.

Надеемся, что личность всесторонне одаренного архитектора-реставратора Всеволода Смирнова поразила ребят, и они по-новому взглянули на возрожденные им объекты Покровского угла», - отметили в музее.

Сотрудники учреждения поблагодарили школьников и учителей школы №11 Людмилу Петрову, Ларису Гирсову и Сергея Синицына за взаимодействие с музеем.