Культура

Вопросы истории Святогорья обсуждают за круглым столом в «Михайловском»

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» начал работу XII круглый стол «Краеведение, история и археология Пушкиногорья» памяти музейщика, историка и краеведа, специалиста по охране памятников М. Е. Васильева, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении.

Фото: Наталья Алексеева, музей-заповедник «Михайловское»

В программу мероприятия включено 15 докладов и сообщений на темы из разных периодов истории Пушкиногорья, от похода Стефана Батория на Воронич в 1581 году до, например, благоустройства погоста в том же Ворониче уже в начале нынешнего, XXI века. Ряд выступлений, ожидаемо, подготовлен в свете недавнего юбилея — столетия послереволюционного возрождения «Пушкинского уголка» и посвящен истории музея-заповедника. Среди докладчиков — исследователи из Пскова, Пушкинских Гор, Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова; часть из них принимает участие в мероприятии заочно.

Планируется, что материалы круглого стола памяти М. Е. Васильева в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» будут изданы в одном из последующих выпусков научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана». Напомним, что эта книжная серия выходит в свет силами музея с 1996 года.