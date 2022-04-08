Культура

Средства на новый театр кукол в Пскове согласованы с Минкультом — Вера Емельянова

Средства на строительство нового театра кукол в Пскове согласованы с министерством культуры. Об этом в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

«С министерством культуры у нас согласованы средства для строительства нового театра кукол — нового помещения для театра кукол. Этот вопрос находится в стадии проработки и разрешения», - сказала вице-губернатор.

Она добавила, что театр кукол в Пскове — это «очень достойное учреждение, которое по своим профессиональным качествам соответствует самым высоким стандартам». «Мы гордимся этим театром и сделаем все возможное, чтобы он получил свое новое помещение — достойное, с современными условиями для подобных театров. До этого времени театр будет работать там, где он сегодня находится. И эти договоренности мы держим на контроле», - заключила Вера Емельянова.