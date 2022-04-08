Культура

Иллюстрации к «Евгению Онегину» из «Михайловского» экспонируют в Подмосковье

В подмосковном Клину, в Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П. И. Чайковского сегодня, 8 апреля, сотрудники Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» открыли выставку «Собранье пестрых глав».

Юрий Игнатьев. Из иллюстраций к «Евгению Онегину». Из фондов «Михайловского».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском Заповеднике, в основе экспозиции — одна из самых интересных фондовых коллекций «Михайловского»: оригинальные акварели-иллюстрации Юрия Игнатьева к роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Представляя гостей из Пушкиногорья своим землякам, директор музея Чайковского Игорь Корнилов подчеркнул, что работы выдающегося российского графика прибыли в клинский дом композитора не случайно: «Именно в этом доме Пётр Ильич написал свою оперу, или, как он сам обозначил жанр произведения, — лирические сцены по роману Пушкина».



Фото: Музей-заповедник «Михайловское».

Акварельный ряд экспозиционеры из «Михайловского» дополнили двумя книгами «Евгения Онегина» с иллюстрациями Юрия Игнатьева. Это издание 1959 года, с которого и началась «пушкиниана» художника (в своё время эта книга вошла в список пятидесяти лучших книг года) и последний — «заветный» — труд Игнатьева — издание, увидевшее свет уже после смерти мастера, в год 200-летия со дня рождения А.С. Пушкина.

Напомним, что передвижная выставка иллюстраций Юрия Игнатьева к «Евгению Онегину» является одной из самых ярких «визитных карточек» михайловского собрания. В разные годы эту графику показывали не только в городах и поселках Псковской области (Пушкинские Горы, Псков, Опочка и др.), но и в музее Дмитрия Веневитинова (Воронежская область), в Государственном институте русского языка имени А.С. Пушкина (Москва), в Новгородском государственном объединённом музее-заповеднике, в «Рождествено» у Набокова (Ленинградская область) и в «Овстуге» у Тютчева (Брянская область).

В Подмосковье выставка «Собранье пестрых глав» из «Михайловского», как планируется, будет доступна для посетителей до середины июня.