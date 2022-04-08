Культура

Псковичам расскажут о героизме узников фашистских концлагерей

11 апреля московский Музей Победы приглашает на онлайн-программу ко Дню освобождения узников фашистских концлагерей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

О мужестве и героизме жертв нацизма расскажут тематическая цифровая выставка, онлайн-лекция, виртуальная экскурсия, кинопоказ. Программа доступна на сайте.

Изображения здесь и далее: Музей Победы

Онлайн-кинотеатр Музея Победы представит военную драму «Помни имя свое» (1974). Картина Сергея Колосова – фильм о судьбе женщин и детей в фашистских концлагерях. Действие разворачивается одновременно в 1960-е годы и в период Великой Отечественной войны, эпизоды которой проносятся в памяти героини. После рождения сына Зинаида оказалась в лагере под Витебском, а потом в Освенциме. Мать и сын были насильно разлучены. Многие годы Зинаида искала сына и нашла – Гена получил польское имя Эугениуш.

В программе «День в истории» экскурсовод Музея Победы Алена Волкова расскажет об истории памятной даты и событиях 11 апреля 1945 года в Бухенвальде. Рассказ сопровождают архивные кадры восстания пленных, освобождения концлагерей и трибунала над нацистами – Нюрнбергского процесса. Пользователей познакомят с примерами мужества советских военнопленных, восставших за свою свободу. Зрители «побывают» в экспозиции «Подвиг Народа» и увидят печально известные ворота Освенцима.

О лейтенанте Красной армии Александре Печерском, стоявшем во главе восстания в лагере смерти Собибор, расскажет онлайн-выставка. В экспозиции представлено около 100 оцифрованных материалов — фотографий, писем, книг из личного архива героя. Выставка повествует о лагере смерти и организации в нем восстания.

На онлайн-лекции «Театральная деятельность в гетто и лагерях Холокоста» магистр Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», театровед Лучана Киселева покажет, как даже в тяжелых для человеческого существования условиях многие узники концлагерей занимались искусством. Благодаря этому у заключенных была возможность хоть на какое-то время забыть о лишениях. Например, в гетто Терезин, ныне Чешская Республика, были показы сценических работ самых разных жанров – мюзикл, кабаре, опера, кукольный театр, драматический театр – всего свыше 600 представлений.

Напомним, 11 апреля — Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Именно в этот день в 1945 году начался бунт узников концлагеря Бухенвальд, которые узнали о подходе к лагерю войск союзников, организовали успешное восстание. Эта дата отмечается с гордостью, слезами и почестями.