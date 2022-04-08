Культура

Псковский ансамбль «Сказ» отпраздновал 45-летие. ФОТО

Псковский ансамбль «Сказ» имени Виталия Румяцева отпраздновал 45-летие торжественным концертом сегодня, 9 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

С поздравлением к участникам ансамбля обратилась первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

«То, что вы сделали за эти годы, иначе как творчеством, высочайшим профессионализмом и талантом не назовешь. И это не праздные слова. Для меня и большое удовольствие - вручить почетную грамоту администрации Псковской области, пописанную Михаилом Ведерниковым вашему коллективу. Только в коллективе, в ваше большой творческой семье, которая уникальна по составу и по качеству работы, моно добиться таких высоких результатов», - сказала Вера Емельянова.

Она пожелала ансамблю, чтобы о нем знали еще как минимум ближайшие 45 лет не только в Пскове, но и за пределами города, области и страны. «У вас и правда планетарный уровень!» - заключила Вера Емельянова.