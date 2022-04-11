Культура

Услышать прямую трансляцию вручения премии «Шансон года-2022» смогут псковичи

Услышать прямую трансляцию вручения премии «Шансон года-2022» смогут псковичи в эфире «Радио Шансон». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

Изображение: официальный сайт «Радио Шансон»

Торжественная церемония вручения премии пройдет 16 апреля с 18.00 до 0.00. В этот вечер исполнят свои хиты и получат в награду легендарный «золотой гитарный гриф» яркие представители жанра «Шансон по-русски».

«"Шансон по-русски" – это песни, отражающие нашу жизнь, в которых каждая строка со смыслом, а музыка актуальна на все времена. Это песни, наполненные особой энергетикой. Они могут быть веселыми и задорными, могут быть резкими, как крепкое мужское рукопожатие, могут погрузить в приятную ностальгию или рассказать о самых сильных чувствах. Главное, что каждая эта песня с душой, а поэтому неизменно попадает в сердце слушателя и остается там навсегда. Пока живет русский человек, будет жить и "Шансон по-русски"!» - отметили организаторы концерта.

Слушайте «Радио Шансон» в Пскове на частоте 105.3 FM.