Культура

Фестиваль «Ледовое побоище» состоится в Гдовском районе в июне

Военно-исторический фестиваль «Ледовое побоище» состоится в Гдовском районе в июне, пишет газета «Гдовская заря».

На запрос редакции в комитете по культуре Псковской области ответили, что фестиваль есть в списке запланированных на год. Предварительные даты проведения мероприятия - 25 и 26 июня.

Напомним, фестиваль ежегодно проходил в Гдовском районе с 2007 года. Реконструкторы из разных регионов России традиционно приезжали в Самолву на несколько дней в апреле. Однако предыдущие два года пандемии внесли изменения в график мероприятий, и фестиваль дважды переносился на неопределенный срок.