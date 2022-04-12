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Культура

Белорусы поделились с псковичами идеями для прикладного творчества

13.04.2022 12:38|ПсковКомментариев: 0

Мероприятие в рамках международного российско-белорусского проекта «Открытый диалог культур» провели Псковская библиотека «Родник» имени С. А. Золотцева и Борисовская центральная районная библиотека имени И. Х. Колодеева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской городской библиотеке.

Фото: Псковская городская библиотека

На этот раз темой онлайн-конференции стали «Добрых рук прекрасные творенья», а гостями – мастера народных промыслов и студенты факультетов прикладных искусств.

От имени псковских мастеров перед белорусами выступила создатель авторских текстильных изделий Татьяна Васильева. 

«Творчество в ее жизни началось с бабушкиной швейной машинки, которая завораживала пятилетнюю девочку и вдохновила на первую собственноручно сшитую сумочку. А теперь Татьяна шьет авторские сумки из любых материалов, сочетая, казалось бы, несочетаемое: например, скопированные в этнографическом музее старинные псковские узоры и современные материалы и технологии. В частности, она продемонстрировала коллегам из Беларуси сумочку, сшитую из витебского льна», – рассказали организаторы.

Татьяна Васильева также поддерживает движение «Медленная мода», ориентированное на долгое использование качественных вещей с минимальным ущербом для природы, поэтому она нередко создает свои сумки из старой одежды. Кроме того, она недавно освоила технику этнопринта и теперь вместе с другими псковскими мастерами готовит к показу одежду из тканей с растительными узорами.

От имени белорусских мастериц с псковичами пообщалась мастер декоративно-прикладного искусства Елена Кеслер. В юности она переехала в Белоруссию из Башкирии, а теперь представляет библиотечный проект «Тутэйшыя майстры», а также преподает в «ART-Smail центре». 

Елена Кеспер продемонстрировала псковским коллегам множество произведений прикладного искусства в разнообразных техниках. Например, вазу, выполненную из четырех рулонов обоев, на изготовление которой у нее ушло три месяца.

Мастер также рассказала, какие необычные заказы ей иногда приходится выполнять. Например, однажды ей заказали бант для выписки новорожденной из роддома в форме парашюта, поскольку отец девочки служит в ВС Республики Беларусь. В другой раз – повязку на голову младенца в виде подподлковничьих погон отца. Елена Кеспер, по ее словам, никогда не отказывается от таких заказов, а сразу начинает думать, как решить самую сложную задачу. 

В библиотеке «Родник» после мероприятия открылась выставка-продажа прикладного искусства. Представленные на ней авторские сумки и текстильные украшения Татьяны Васильевой читатели раскупили в первый же день. Экспонаты останутся в экспозиции до окончания выставки 18 апреля, добавили в библиотеке.

Теги: #библиотека #Беларусь #проект
Источник: Псковская Лента Новостей
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