Культура

Профессор Шанхайской консерватории даст мастер-класс по игре на баяне в Пскове

Заслуженный артист России, лауреат международных конкурсов, профессор Шанхайской консерватории Юрий Шишкин даст мастер-класс по игре на баяне в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

Перед мастер-классом состоится концерт, во время которого прозвучат композиции Энтони Хопкинса, Владимира Власова, Джорджа Гершвина, Александра Тимошенко.

«Искусство Юрия Шишкина отличает высокое мастерство, создание масштабной образной партитуры произведения, владение музыкальной живописью и блестящая техника. Творческий портрет музыканта дополняет его страсть к музыке, поиск средств выразительности, раздвигающих границы возможного на баяне, темперамент и артистизм», - отметили организаторы концерта.

Мероприятие состоится 18 апреля в детской музыкальной школе №1 имени Н. А. Римского-Корсакова в Пскове. Концерт начнется в 16.00, мастер-класс - в 17.30.