Культура

Опубликованы михайловские фотографии «придворного художника здешней усадьбы»

Ко дню 105-летия выдающегося российского графика Василия Звонцова Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» подготовил небольшую цифровую выставку. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в музее.

В экспозицию выставки вошли фотографии 1958-1980-х годов, запечатлевшие художника в «Михайловском», с которым его жизнь и творчество были неразрывно связаны на протяжении многих десятилетий.

Василий Звонцов. Михайловское. Яблони (1972). Из фондов музея.

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, он был ближайшим другом Семеном Гейченко, состоял с ним в переписке (см. «А у нас, в Михайловском», 2002), много работал в музее и для музея. В частности, по просьбе Гейченко, Звонцов делал проекты отдельных экспозиционных пространств, иллюстрировал и оформлял путеводители и другие издания, так или иначе связанные с псковскими пушкинскими местами, Кроме того, именно он стал одним из инициаторов и организаторов ежегодных художественных практик студентов-«репинцев» в заповеднике.

В. М. Звонцов и С.С. Гейченко в восстанавливаемом доме Осиповых в Тригорском (1959). Фото В. Я. Шпинева. Из фондов музея.

Об отношении художника к музею красноречиво говорит запись в «Книге почетных посетителей Пушкинского заповедника» (июль 1965 года): «Если верно, что у человека может быть вторая Родина, — так вот она: Михайловское, — которому я с восхищением отдаю вторую половину своей жизни».

В заповеднике также рассказали, что пушкиногорская коллекция графики этого «придворного художника здешней усадьбы» — так называл себя сам Василий Звонцов — на сегодня насчитывает более 440 единиц хранения и по праву считается лучшей в России; не удивительно, что показы работ Василия Звонцова неизменно пользуются большим успехом у посетителей и поэтому музей организует их, как в нашей стране, так и за рубежом, очень часто.

В.М. Звонцов и С.С. Гейченко. Фото Ю.Г. Белинского (1984). Из фондов музея.

Выставка фотографий к 105-летию Василия Звонцова открыта на официальных страницах музея-заповедника «Михайловское» в социальных сетях. Это снимки Фёдора Овсянникова, Василия Шпинева, Рудольфа Кучерова, Юрия Белинского и других авторов. Многие из снимков представлены широкой публике впервые.