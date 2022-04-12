Культура

На выставку «Весенний ветер под Изборском» приглашают псковичей

Выставка «Весенний ветер под Изборском» откроется в государственном музее-заповеднике «Изборск» 15 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото из личного фонда Елены Морозкиной

В 14.00 состоится открытие выставки, посвященной 100-летию со дня рождения псковского ученого, историка отечественного зодчества, архитектора, реставратора, художника и поэта Елены Морозкиной.

На выставке, подготовленной совместно с Государственным архивом Псковской области, будут представлены фотографии, копии рукописей и графики Елены Морозкиной, архивные документы.