Культура

Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с Натальей Савицкой

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гость студии – руководитель Общественного совета при комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области Наталья Савицкая. Ведущая - Любовь Кузнецова.

Недавно общественный совет объявил открытый конкурс на лучший проект развития территории вокруг Гремячей башни. Почему общественники «бьются» за эту точку на карте Пскова? О каком развитии может идти речь, если там охраняется даже ландшафт? Как в обсуждении планов сохранения и благоустройства Гремячей горы смогут поучаствовать жители города и профессиональное сообщество?



Трансляция завершена