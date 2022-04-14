Культура

«Беседка»: Гремячая гора. Сохранение через развитие. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 14 апреля. Гость студии – руководитель Общественного совета при комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области Наталья Савицкая.

Ведущая - Любовь Кузнецова. Недавно общественный совет объявил открытый конкурс на лучший проект развития территории вокруг Гремячей башни. Почему общественники «бьются» за эту точку на карте Пскова? О каком развитии может идти речь, если там охраняется даже ландшафт? Как в обсуждении планов сохранения и благоустройства Гремячей горы смогут поучаствовать жители города и профессиональное сообщество?