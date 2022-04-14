Культура

Псковские композиторы и поэты почтят память Станислава Золотцева

Псковские композиторы и поэты почтят память Станислава Золотцева во время «Золотцевских чтений». Об этом сообщается в группе библиотеки имени С. А. Золотцева в социальной сети «ВКонтакте».

Встреча «Поэзия и музыка», посвященная 75-летию со дня рождения Станислава Золотцева, состоится 21 апреля в 17.00 в библиотеке.

Поэт, член союза писателей России Татьяна Рыжова выступит с презентацией книги Станислава Золотцева «Лебединых крыльев перезвоны. Сонеты». Кроме того, в течение вечера прозвучат музыкальные композиции в исполнении музыкантов Николая Мишукова, Татьяны Лаптевой и Вячеслава Рахмана на стихи поэта.

«Друзья и единомышленники Станислава Александровича вспомнят о совместном творческом пути и незабываемых событиях, которые оставили в сердце немеркнущую память о мастере слова», - добавили в библиотеке.