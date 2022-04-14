Культура

Псковский цирк отпраздновал 55-летие

Псковский цирк представлением отпраздновал 55-летие сегодня, 16 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих отметил, что цирк всегда вызывает у публики смех, удивление. «Не помню, сколько мне было, когда впервые посетил цирк, но это было невероятное зрелище. Ваш цирк тоже заставляет затаить дыхание и хлопать в ладоши», - подчеркнул Игорь Дитрих.

Заместитель председателя комитета по культуре псковской области Владимир Куприн передал артистам цирка поздравления от вице-губернатора Псковской области Веры Емельяновой. В поздравительном адресе отмечалось, что псковский цирк принимает активное участие в культурной жизни региона. За годы существования Псковского цирка на выступлениях его артистов выросло не одно поколение псковичей, а коллектив собрал много наград на конкурсах и фестивалях различного уровня.

«Артисты цирка – это те люди, которые помогают нам обрести вторую, более яркую жизнь, поверить в чудеса, начать улыбаться, смеяться и повышают настроение», - выступил глава администрации Пскова Борис Елкин.

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова назвала цирк единственным видом искусства, который «не может оставить равнодушным ни одного человека, от самого маленького, до самого взрослого».

«Уникальность нашего цирка в том, что артисты - это наши дети, которые выпархивают на сцену и удивляют зрителей», - добавила Наталия Соколова и подчеркнула, что для псковского цирка свойственно единение артиста и зрителя.