Культура

Группа «Комната бывших» представит Псков на крупном музыкальном фестивале Северо-Запада

Молодой коллектив «Комната бывших» представит Псков и область на одном из крупнейших некоммерческих фестивалей живой музыки Северо-Запада «Живой» в этом году.

Фото здесь и далее предоставлены организаторами

Группа победила по итогам очного голосования, организованного в отборочном туре, который состоялся вчера в клубе «Нора». За право участия в фестивале соревновались четыре коллектива, включая группы «Придурки из Томбстоуна», «The DickSiZe», «МВВМ».

Как рассказали организаторы, на концерте отборочного тура собралось более 160 человек.

Добавим, что фестиваль «Живой» пройдет в Санкт-Петербурге, предположительно, в один из уик-эндов августа.