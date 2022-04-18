Культура

День всемирного наследия отмечается 18 апреля

Международный день памятников и исторических мест отмечается 18 апреля. Он был установлен в 1982 году Ассамблеей Международного совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест (ICOMOS), созданного при ЮНЕСКО.

Праздник отмечается с 1984 года с целью привлечь внимание общественности к вопросам защиты и сохранения всемирного культурного наследия. Также он дает возможность больше узнать о многообразии мирового наследия и о силах, которые прикладываются для его защиты и сохранения, пишет calend.ru.

Сам ICOMOS, являющийся ассоциацией профессионалов, был основан в 1965 году. Организация объединяет свыше 10 тысяч индивидуальных членов из 151 страны мира, 28 международных научных комитетов. Деятельность ICOMOS, направленная на сохранение и защиту культурного наследия, основывается на принципах, закрепленных в 1964 году Международной хартией по сохранению и возрождению памятников и исторических мест (Венецианская хартия).

Одним из основных документов по защите культурного наследия является Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия, принятая на генеральной сессии ЮНЕСКО в 1972 году и вступившая в силу в декабре 1975 года. Документ дал определения культурного и природного наследия. Культурным наследием считаются памятники (архитектурные и произведения монументальной скульптуры и живописи, элементы или сооружения археологического характера, надписи, пещерные жилища), группы отдельных или связанных зданий, объекты творения человека или совместные произведения природы и человека, а также территории, которые имеют выдающуюся универсальную ценность с исторической, эстетической, этнологической или антропологической точки зрения.

Природным наследием считаются природные объекты или четко очерченные природные территории, которые имеют выдающуюся универсальную ценность с эстетической или научной точки зрения, или естественной красоты. К природному наследию также относятся геологические и физиографические образования и территории, которые представляют собой среду обитания находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений, имеющих ценность с точки зрения науки или сохранения.

Государства-участники конвенции обязаны обеспечивать защиту, сохранение и передачу будущим поколениям культурного и природного наследия, находящегося на их территории. По состоянию на 2020 год, к конвенции присоединились и стали государствами-участниками 194 страны. В настоящее время в Список всемирного наследия (который обновляется не реже одного раза в два года) входит 1121 объект, расположенный в 167 государствах-участниках. Помимо престижа, статус объекта ЮНЕСКО означает, что он имеет право на дополнительные гарантии сохранности и целостности, на своевременную и качественную реставрацию, приоритет в финансировании, а также на контроль за состоянием сохранности.

В Списке всемирного наследия ЮНЕСКО находятся 29 объектов, расположенных в России, в том числе в Псковской области. Также в стране насчитывается примерно 150 тысяч объектов культурного наследия федерального и регионального значения.

Базовым законом в области сохранения, использования и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) является Федеральный закон от 25 июня 2002 года N73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».