Культура

Дефиле-конкурс «Национальный костюм» стартует в Пскове 29 апреля

Дефиле-конкурс «Национальный костюм» стартует в Пскове 29 апреля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областном центре народного творчества, в мероприятии примут участие дизайнеры Пскова и области, фольклорные, детские хореографические и вокальные коллективы.

Фото: группа «Этно-мода Псков» / «ВКонтакте»

Зрители смогут увидеть не только костюмы, но и дизайнерские аксессуары и украшения. В ходе мероприятия желающие смогут подать заявки на участие в конкурсе национального костюма. Организаторами конкурса являются Псковский областной центр народного творчества и руководитель проекта «Этно-мода Псков», дизайнер костюма Алена Иванова.

«В рамках дефиле-конкурса предусмотрена насыщенная и обширная программа, мероприятия будут проходить вплоть до конца года. Планируются выезды в города-крепости с демонстрациями коллекций дизайнеров и мастеров Псковской области. Завершением конкурса станет гала-показ, в ходе которого компетентное жюри оценит костюмы и аксессуары дизайнеров», — рассказала Алена Иванова.

Дефиле-конкурс откроется в торговом центре Fjord Plaza в 16:00.