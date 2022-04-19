Культура

«Игра престолов» против «Сестер»: что смотрят жители Пскова

Сериальные новинки привлекают большое количество зрителей, но сюжет их не захватывает. Пользователи тратят время преимущественно на просмотр зарекомендовавших себя хитов. К таким выводам пришли специалисты компании, изучив обезличенную статистику онлайн- просмотров «МегаФон ТВ» в Псковской области в марте.

Пользователи сервиса в регионе примерно одинаково смотрят фильмы и сериалы. В обеих категориях по числу уникальных просмотров лидируют премьеры, чаще всего – отечественные. Среди полнометражных фильмов у жителей Пскова наиболее популярными стали комедии «Свингеры», «Последний богатырь: Посланник Тьмы» и «Корень зла», «Свингеры», триллер «Многоэтажка» и фантастика «Пара из будущего». На них пришлось почти 20% от общего количества просмотров фильмов в марте.

Самыми востребованными жанрами многосерийных фильмов стали комедии, драмы, а также триллеры. При этом топ-5 сериалов в регионе выглядит так:

«Сестры» (Россия, комедия, 2021 год);

«Карамора» (Россия, триллер, 2022 год);

«Исправление и наказание» (Россия, комедия, 2021 год);

«Эйфория» (США, драма, 2019 год);

«Модный синдикат» (Россия, комедия, 2022 год).

По продолжительности просмотра лидируют как проверенные временем многосерийные фильмы, так и недавно вышедшие. К примеру, на турецкую драму «Постучись в мою дверь» (2020 г.), фэнтези «Игра престолов» (2011 г.) и российский сериал «Молодежка» (2013 г.) приходится зрители потратили 20% времени от всего объема просмотров.

57% пользователей «МегаФон ТВ» в Псковской области смотрят видео с мобильных телефонов, 30% – на Smart TV, 8% – с помощью медиаплееров, остальные – на компьютерах. Несмотря на большой отрыв устройств по долям, общая продолжительность просмотров на смартфонах лишь на 21% больше, чем на Smart TV. На мобильном устройстве пользователи потребляют видеоконтент в любое свободное время – например, в общественном транспорте.

Мобильный интернет МегаФона позволяет смотреть видео с максимальным комфортом: по результатам независимого исследования международной компании Ookla средняя скорость загрузки информации в сети LTE в четвертом квартале прошлого года в Псковской области превышает 38,62 Мбит/с, что является лучшим показателем в регионе.