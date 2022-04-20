Культура

«По красоте земной иди»: на поэтический вечер Виты Пшеничной приглашают псковичей

Поэтический вечер члена Союза писателей России, лауреата российских и международных конкурсов Виты Пшеничной «По красоте земной иди» состоится 27 апреля Центральной городской библиотеке Пскова. Мероприятие начнется в 17.00, сообщили в библиотеке.

Вита Пшеничная. Фото: Центральная городская библиотека Пскова

Вита Пшеничная - автор нескольких поэтических книг: «Впервые так…», «Солёная палитра», «В этой жизни…», «То, что внутри», «Ничего задарма!», а также автор критических статей и эссе, публиковалась в периодических изданиях России, Германии, США, Финляндии, Латвии, Греции, Украины, Белоруссии, Израиля, Австрии.

В 2020 году Вита Пшеничная стала дипломантом международного литературного фестиваля «Золотой Витязь», а в 2021 году – лауреатом издания «Российский писатель».