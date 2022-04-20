Культура

Псковичи исполнят песню «Алеша» с Бедросом Киркоровым на Поклонной горе в Москве

Участники ансамбля Псковской гимназии с изучением основ православной культуры № 28 города Пскова примут участие в торжественной церемонии награждения победителей 5-го Международного конкурса-фестиваля детского творчества «Мои герои большой войны». Мероприятие состоится 23 апреля в Музее Победы на Поклонной горе в Москве, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона..

Вместе со специальным гостем церемонии, народным артистом России Бедросом Киркоровым, псковичи исполнят песню «Алеша» на стихи поэта Константина Ваншенкина и музыку композитора Эдуарда Колмановского. Именно эта композиция и принесла коллективу победу в конкурсе в номинации «Вокал. Коллективы».

В юбилейном конкурсе приняли участие более 7,5 тыс. детей со всей России, а также из других стран. Около 50 творческих работ вошли в число победителей и более 40 стали лауреатами и спецпризерами. Конкурс проводился по четырем номинациям: рисунок, вокал, видеоролик и поэзия.

В церемонии награждения примут участие почетные гости и члены жюри: телеведущая Елена Север, актер и режиссер Вадим Колганов, художник-постановщик программы «Спокойной ночи, малыши» Александр Саушин, представители Роспатриотцентра, движения «Бессмертный полк России», «Волонтеры Победы» и других организаций-партнеров конкурса.

Организаторы конкурса: благотворительный фонд Оксаны Федоровой, Музей Победы, Почта России, Российское движение школьников, Российская государственная детская библиотека.