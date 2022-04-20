Культура

Концерт оркестра русских народных инструментов пройдет в Пскове 27 апреля

Концерт народного коллектива, оркестра русских народных инструментов Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова состоится в Пскове 27 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Как рассказала художественный руководитель и дирижер оркестра Юлия Баранчикова, концерт посвящен памяти преподавателей специальности «Инструменты народного оркестра»: Геннадию Трофимову, Михаилу Дмитриеву и Василию Андрееву.

В концерте будут исполнены произведения В. Бибергана, А. Мосолова, П. Куликова, Н. А. Римского-Корсакова и других. Впервые в Пскове прозвучит сочинение выпускника колледжа искусств по классу баяна Михаила Леничко, написанное для оркестра русских народных инструментов.

Солисты концерта - преподаватели колледжа искусств: Виктор Иванов (фортепиано), Сергей Поторочин (балалайка), Ирина Иванова (жалейка). Ведущая концерта - музыковед Ирина Сидякова.

Начало концерта в 17:00. Вход свободный.

Адрес концертного зала музыкального отделения колледжа искусств: улица Воеводы Шуйского, 2.