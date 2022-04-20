Культура

День открытых дверей пройдет в квартире-музее Ленина 22 апреля

День открытых дверей пройдет в мемориальной квартире-музее В. И. Ленина 22 апреля, когда исполняется 152 года со дня рождения Владимира Ленина (1870–1924). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псково-Изборском музее-заповеднике.

Фото: Псково-Изборский музей-заповедник

В этот день вход в квартиру-музей В. И. Ленина с 11.00 по 18.00 – свободный. В 13.00 начнется обзорная экскурсия. «Вы узнаете о пребывании В. И. Ленина в Пскове в 1900 году, а также о губернском Пскове конца XIX – начала XX века, его улицах, домах, занятиях горожан, увидите интерьеры квартиры начала XX века», - сказали в музее.



Квартира-музей расположена по адресу: Псков, улица Ленина, 3. Телефон: +78112724769.

Стоимость обзорной экскурсии для групп:

1-5 человек - 800 рублей

6-12 человек - 1000 рублей

более 12 человек - 1200 рублей.