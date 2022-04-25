Культура

Псковские саксофонисты стали лауреатами всероссийского конкурса

Квартет саксофонов Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова стал лауреатом всероссийского конкурса джазовой музыки «Весенний джаз». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учебном учреждений.

Фото здесь и далее: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

Как рассказал руководитель квартета саксофонов, заслуженный деятель искусств Псковской области, преподаватель колледжа Аркадий Галковский, конкурс проходил 23 апреля в Великом Новгороде. «Квартет - это сложный вид исполнительства и очень полезный для молодых музыкантов. Ансамбль существует недавно - два месяца, но уже дважды стал лауреатом всероссийских конкурсов», - отметил он.

По словам Аркадия Галковского, именно в камерном ансамбле вырабатываются такие важные навыки совместного музицирования как: культура звука, интонирование, чувство стиля.

В планах творческого коллектива — поиск и расширение репертуара и новые концертные выступления. В колледже добавили, что джазовый конкурс проводится в целях содействия развитию эстрадно-джазового образования, а также повышения уровня джазового исполнительства и преподавания, приобщения молодого поколения музыкантов к исполнению джазовой музыки.