Культура

Более 100 псковичей посетили выставку «Без срока давности» в Музее истории народного образования

Выставку «Без срока давности», которая находится в Музее истории народного образования Псковской области, уже посетили более 100 человек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном центре детского и юношеского туризма и экскурсий.

Фото: Псковский областной центр детского и юношеского туризма и экскурсий

Это несколько классов лицея «Развитие», шестиклассники из лицея №10, студенты Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса, активисты школьных музеев из разных муниципалитетов региона, а также кружковцы Псковского областного центра детского туризма и экскурсий.

О злодеяниях нацистов на территории Псковской области рассказывает экскурсовод Ольга Байкова. «Ребята внимательно слушают, отвечают на вопросы и проявляют неподдельный интерес к истории периода Великой Отечественной войны. Эту историю необходимо знать молодежи. И она не имеет срока давности», - подчеркнули в центре.

Выставку предоставил государственный архив Псковской области.